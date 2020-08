Stasera in tv 11 agosto, in seconda serata su Cielo il film La ragazzina. La trama

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto in seconda serata su Cielo a partire dalle ore 23, è in programma il film dal titolo La ragazzina. Genere piccante, realizzato nel 1974 in Italia con la regia di Mario Imperoli. Gli attori principali sono Gloria Guida, Colette Descombes, Andrés Resino, Paolo Carlini, Gianluigi Chirizzi. E' il film con cui ha esordito sul grande schermo la bella Gloria Guida. E' la storia di una adolescente ricca di famiglia e molto ambita dai compagni di classe, ma lei è innamorata di un professore. Non mancano i colpi di scena che fanno diventare il film di genere drammatico.