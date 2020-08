Stasera in tv 11 agosto, su Cielo il film L'erba di Grace. La trama

11 agosto 2020 a

L'erba di Grace. E' il titolo del film in programma stasera in tv 11 agosto sull'emittente Cielo a partire dalle ore 21.15. Si tratta di una commedia realizzata nel 2000 nel Regno Unito. La regia è firmata da Nigel Cole, mentre del cast fano parte Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tchéky Karyo. La trama. E' la storia di una vedova di mezza età che si ritrova davanti ad un problema di non poco conto: deve pagare i debiti che ha lasciato il marito. Si impegna, ma con metodi che non sono del tutto legali e con tutte le conseguenze del caso.