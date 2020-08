In Onda stasera in tv 11 agosto su La7, tutti gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto, su La7 a partire dalle ore 20.35, lunga puntata de In Onda, il programma di approfondimento condotto in studio da Luca Telese e David Parenzo. Numerosi gli ospiti annunciati: Stefano Feltri, Pietro Senaldi, Luciano Canfora, Ubaldo Bocci, Andrea Crisanti, Marianna Aprile, Gaetano Manfredi, Cecilia Strada, Raffaele Fitto ed Enrico Bertolino. Come al solito al centro della trasmissione i fatti del giorno sul fronte politico, ma anche sulla situazione del Coronavirus in Italia e nel mondo. Si tornerà nuovamente a parlare anche del caso dei parlamentari furbetti che hanno intascato il bonus Covid destinato alle partite Iva.