Stasera in tv 11 agosto, su Iris in seconda serata il film western La frustata. La trama

11 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 11 agosto, su Iris in seconda serata è in programma il film La frustata, con inizio alle ore 23.30. Si tratta di un western del 1956, realizzato negli Stati Uniti per la regia di John Sturges. Del cast fanno parte Richard Widmark, Donna Reed, John McIntire, William Campbell. La trama della pellicola. Jim va in Arizona alla ricerca del corpo del padre, l'uomo è morto insieme ad altri compagni di viaggio a causa di un feroce attacco degli indiani. Incontra Karil, anche lei alla ricerca delle spoglie del marito, rimasto ucciso nell'imboscata. La donna vuole solo recuperare i soldi dell'uomo.