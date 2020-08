Stasera in tv 11 agosto, su Iris il film I dannati e gli eroi. La trama del western

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto su Iris dalle 21.10 il film I dannati e gli eroi. E' un western del 1960, prodotto negli Stati Uniti per la regia di John Ford. Del cast fanno parte Jeffrey Hunter, Constance Towers, Woody Strode, Billie Burke. La trama. In un processo il tenente Cantrell difende Rutledge. Si tratta di un uomo di colore che è accusato di aver ucciso il maggiore Dabney e sua figlia. Tutto fa pensare che l'assassino sia proprio lui, ma il tenente indaga e riesce a smontare quelle che sembrano prove. Decisiva sarà la testimonianza del padre di un giovane ucciso dagli indiani. Un colpo di scena finale consentirà di smascherare il vero colpevole.