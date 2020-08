Stasera in tv 11 agosto, su Rai Movie il film Animal Kingdom basato su fatti veri. La trama

11 agosto 2020 a

Animal Kingdom. E' il film in programma stasera in tv 11 agosto su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. La pellicola è di genere drammatico, realizzata in Australia nel 2010 per la regia di David Michod. Del cast fanno parte Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy Pearce, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan Stapleton, James Frecheville, Dan Wyllie, Anthony Hayes, Laura Wheelwright. Il film è basato sulla sparatoria avvenuta nel 1988 a Walsh Street, nel quartiere South Yarra di Melbourne. Tutto ruota su un ragazzo di 17 anni che va a vivere con la nonna e gli zii perché è rimasto orfano di madre. Ma la nuova famiglia nasconde purtroppo una drammatica sorpresa.