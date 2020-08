Una vita su canale 5, nuove puntate: anticipazioni episodi lunedì 17 - sabato 22 agosto: Ramon in ospedale

11 agosto 2020 a

a

a

Arrivano su Canale 5 le nuove puntate di "Una vita" in onda da lunedì 17 agosto alle ore 13.40. I due episodi che vengono trasmessi domenica 16 agosto dalle 13.55 sono invece delle repliche.

Secondo le anticipazioni di fanpage.it , Acacias verrà travolta dalle proteste per il fallimento del Banco Americano, mentre Ramon sospetterà che qualcuno abbia cercato di ucciderlo.

Gli abitanti di Acacias quindi, si infuriano per il fallimento del Banco Americano e organizzano una manifestazione di protesta per le strade. Carmen, dopo una lunga ricerca, riesce a ritrovare Ramon, ricoverato ospedale.

L'uomo è rimasto vittima di un incidente ed è stato operato ben due volte. Bryce si offre di comparare il negozio di Lolita e il brevetto delle macchine del caffè per estinguere il debito dei Palacios. Emilio è geloso della complicità tra Cinta e Rafael, mentre Ramon è convinto che qualcuno abbia cercato di ucciderlo. Bellita, accusata di aver tirato un uovo contro Suñol, viene arrestata e condotta in cella: riesce a uscirne solo grazie ai Dominguez che impegnano i propri oggetti di valore. Una volta libera, Bellita promette vendetta, mentre le autorità reprimono le proteste. Scatta il bacio tra Cinta e Rafael ed esplode la passione anche tra Genoveva e Liberto: questi ultimi vengono scoperti da Casilda che corre via sconvolta. Liberto la ferma ma nel frattempo arriva Rosina. Ramon e Carmen organizzano la festa per il loro fidanzamento.