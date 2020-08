Nicoletta Mantovani si risposa, matrimonio con Alberto. Parole toccanti per Luciano Pavarotti

Sul settimanale Chi l'intervista della vedova del tenore, le nozze a settembre in chiesa a Bologna

Nicoletta Mantovani si sposa a settembre, in chiesa a Bologna. Matrimonio per la vedova del tenore Luciano Pavarotti con il nuovo compagno Alberto. La notizia è stata annunciata dal settimanale Chi che sarà in edicola col nuovo numero domani, 12 agosto 2020.

Lei ha raccontato del nuovo amore, di come è nato, ma ha anche parlato della memoria del marito. Nicoletta Mantovani afferma che «Luciano rimarrà̀ sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia».