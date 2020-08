Stasera in tv 11 agosto, su Rete 4 in seconda serata il film Il commissario Lo Gatto con Lino Banfi. La trama

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto su Rete 4 in seconda serata a partire dalle ore 23.55, è in programma il film Il commissario Lo Gatto. Commedia del 1986 realizzata in Italia per la regia di Dino Risi. Nel cast figurano Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Maurizio Micheli, Albano Bufalini, Nicoletta Boris. Lino Banfi è il commissario Lo Gatto che viene incaricato delle delicate indagini di un delitto commesso in Vaticano. Non si ferma davanti a niente e nessuno ed arriva ad interrogare persino il Papa. Viene quindi trasferito dai superiori nell'isola di Favignana. Ed è qui che sparisce una avvenente turista, Lo Gatto si tuffa ancora in indagini che riveleranno clamorose sorpresa.