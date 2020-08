Stasera in tv 11 agosto, su Rete 4 il film Il secondo tragico Fantozzi. La trama

11 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 11 agosto su Rete 4 è in programma il film Il secondo tragico Fantozzi, con inizio alle ore 21.30. Pellicola comica del 1976, ovviamente realizzata in Italia con la regia di Luciano Salce. Nel cast Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Ugo Bologna. Fantozzi è di nuovo protagonista con le sue disavventure: a Montecarlo si gonfia d'acqua fino a sollevarsi in volo; a Genova si becca in testa la bottiglia di champagne del varo di una nave; a Roma viene assalito da un feroce alano; ad Agrigento viene sparato come un uomo proiettile. Ovviamente le risate sono garantite.