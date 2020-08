Stasera in tv 11 agosto, su Canale 5 la serie Station 19: vigili del fuoco in azione. La trama

11 agosto 2020 a

Stasera in tv 11 agosto, in seconda serata su Canale 5, a partire dalle ore 23.45 è in programma la serie Station 19. La fiction racconta la vita degli uomini e delle donne della Caserma 19 dei vigili del fuoco di Seattle. Stasera episodio numero 11 della seconda stagione dal titolo Baby boom. Una ragazzina alla guida di un camper si schianta contro l'edificio. La squadra cerca di tenere in piedi la struttura e Ben di stabilizzare le condizioni mediche della mamma della ragazzina che ha le convulsioni. Qualche ora prima un bambino era stato abbandonato all'entrata della caserma, costringendo i pompieri a prendersene cura a turno in attesa dell'arrivo dell'assistente sociale.