Stasera in tv 11 agosto, su Canale 5 Guinness, lo show dei record condotto da Gerry Scotti

11 agosto 2020

Stasera in tv 11 agosto, su Canale 5 in prima serata, a partire dalle ore 21.20, è in programma Guinness, lo show dei record. E' Gerry Scotti a condurre l'edizione italiana di quello che può essere considerato uno degli show più famosi al mondo, visto che è costruito sulle sfide impossibili di chi cerca di battere record planetari. Emozioni senza sosta nel programma che premia atleti e comuni cittadini che vanno all'assalto del Guinnes dei primati. In Italia è andato in onda dal 2006 al 2018, ottenendo sempre un ottimo ascolto. La nuova edizione era in programma ancora su Canale 5, dopo una parentesi su altre emittenti, ma la produzione è stata interrotta causa Covid. Tutto rinviato dal 2021.