Myrta Merlino, programma di domenica pomeriggio su La7: parte la sfida a Mara Venier e Barbara d'Urso

Rivela il progetto in una intervista al Giornale

11 agosto 2020

La7 pensa a una sfida a Rai e Mediaset nella domenica pomeriggio. Davanti alle telecamere Myrta Merlino, che spiega l'idea. "Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all'idea di un programma alla domenica pomeriggio. Non appena pronti andremo in onda", afferma lei in un'intervista al Giornale.

Myrta Merlino quindi, contro Mara Venier e Barbara d'Urso. Il programma de La7 è in embrione e non ha ancora un titolo, la stessa Myrta si appresta a puntualizzarlo, ma a quanto trapela sarà una trasmissione coerente con il racconto dell'attualità che è lo spirito de La7.

Non resta che aspettare, settembre non è poi così lontano.