Daydreamer torna su Canale5, anticipazioni episodi 17-21 agosto 2020. La soap in onda anche in autunno

Tornerà in onda ogni giorno alle ore 14.45. Cosa vedremo nelle puntate

11 agosto 2020

a

a

Adesso è in pausa, una sospensione per la settimana di Ferragosto (al suo posto) le repliche de "Il segreto", ma lunedì prossimo 17 agosto tornerà in onda e siamo in grado di fornire anticipazioni. Parliamo della soap opera turca con Can Yaman e Demet Özdemir "Daydreamer – Le ali del sogno", che viene trasmessa ogni giorno su Canale 5 alle ore 14.45. Vediamo qui di seguito, cosa succederà nelle puntate che verranno trasmesse dal 17 a venerdì 21 agosto 2020.

Secondo le anticipazioni Ayhan, per spingere Ceycey a fidanzarsi con lei, finge di legarsi a Muzaffer. Al Luna Park, dove l’agenzia organizza un incontro di lavoro, Can ascolta una sconvolgente conversazione tra Sanem ed Emre: più tardi, Can e Sanem hanno una lite furibonda nel corso della quale il secondo confessa di cospirato a sua insaputa con suo fratello Emre. Can caccia Sanem e rompe la loro relazione: lei, disperata, decide di rivolgersi a Enzo Fabri. Quest'ultimo diventa socio dell’azienda, salvandola dal fallimento, e scatena la gelosia di Can. Quest'ultimo, però, salva la ragazza, che rischia di essere investita da un'auto.

La soap andrà in onda anche in autunno, in alternanza con "Il segreto" . Il personaggio di Enzo Fabri che abbiamo appena citato, è interpretato da un attore turco come per gli altri membri del cast: si tratta di Özgür Özberk, nato a Istanbul.