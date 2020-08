Stasera in tv 11 agosto, su La7 in seconda serata il film Brutti, sporchi e cattivi con Nino Manfredi. La trama

11 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 11 agosto, a partire dalle ore 23.15, in seconda serata su La7, il film dal titolo Brutti, sporchi e cattivi. Commedia italiana del 1976 per la regia di Ettore Scola. Nel cast il grande Nino Manfredi, Francesco Annibali, Maria Bosco, Maria Luisa Santella. Una famiglia di immigrati pugliesi vive in una baraccopoli di Roma. Giacinto è il vecchio padre. Poi ci sono sua moglie, dieci figli e uno stuolo di parenti. Tutti hanno un obiettivo: arrivare al milione che Giacinto è riuscito ad ottenere per la perdita di un occhio. La regia di Scola fu premiata al Festival di Cannes.