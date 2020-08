Stasera in tv 11 agosto, su Rai 5 in seconda serata il documentario Sting, nella mente di una rockstar

11 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 11 agosto su Rai 5 in seconda serata, a partire dalle ore 23, è in programma l'interessante documentario dal titolo Sting, nella mente di una rock star. Il rapporto tra la mente e la musica è il tema dell'approfondimento che parte dal progetto del musicista e neuroscienziato Daniel Levitin della McGill University di Montreal. Una serie di sessioni di risonanza magnetica permettono di iniziare il complesso viaggio nel cervello musicale del grande artista inglese, Gordon Matthew Thomas Sumner, da tutti conosciuto più semplicemente con il suo nome d'arte: Sting. Tra le pieghe della materia grigia c'è un universo governato da meccanismi ancora sconosciuti.