Stasera in tv 11 agosto, su Rai 5 il film Le idi di marzo con George Clooney. La trama

Le idi di marzo. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 11 agosto, a partire dalle ore 21.15. Pellicola del 2011, realizzata negli Stati Uniti per la regia di George Clooney. Nel cast oltre allo stesso Clooney figurano Ryan Goslin, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Max Minghella, Jeffrey Wright, Danny Mooney, Lauren Mae Shafer. La trama. E' giovane, ma Stephen sta attraversando un importante momento professionale. E' diventato uno degli addetti stampa del governatore Morris, candidato alla presidenza. Ma nelle primarie in Ohio scopre a sue spese come il mondo della politica sia attraversato da sotterfugi e mezzi illeciti.