Nicoletta Mantovani matrimonio, la vedova Pavarotti si risposa. Chi è il suo nuovo compagno

Nicoletta Mantovani si risposa. Matrimonio a settembre per la vedova del grande tenore Luciano Pavarotti. Una anticipazione fatta al direttore di “Chi” Alfonso Signorini, suo amico da 25 anni. Nicoletta a settembre si sposerà con Alberto, il suo nuovo compagno , dirigente d’azienda, cui è legata da circa 9 mesi.

«Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore», ha raccontato Nicoletta Mantovani ad Alfonso Signorini (che fu il primo nel 1996 a svelare al mondo con un clamoroso scoop la storia d’amore tra Pavarotti e la Mantovani) in una lunga intervista esclusiva pubblicata sul numero di “Chi” in edicola da domani mercoledì 12 agosto. «Poi il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra».

«Siamo tanto felici», spiega Nicoletta Mantovani. Il matrimonio è annunciato in chiesa a Bologna.