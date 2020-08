Stasera in tv 11 agosto, su Rai 4 il film Birdman con Michael Keaton. La trama

11 agosto 2020 a

Birdman. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 11 agosto, su Rai 4 a partire dalle ore 21.20. Commedia del 2015, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Alejandro Gonzalez Inarritu. Importante il cast: Michael Keaton, Lindsay Duncan, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts, Mike Houston, Frank Ridley. La trama. Un attore famoso per aver interpretato il supereroe Birdman, cerca di tornare sulla cresta dell'onda con uno spettacolo teatrale, ma nei giorni che precedono la prima deve fare uno sforzo incredibile per cercare di salvare la sua famiglia, la carriera e anche se stesso.