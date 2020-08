Stasera in tv 11 agosto, su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: due puntate. Trama e anticipazioni

11 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv su Rai 2, 11 agosto, due episodi della stagione numero 23 di Squadra Speciale Cobra 11. A partire dalle ore 21.20 sono in programma nell'ordine le puntate dai titoli Il cliente e Il farmaco. Si tratta della serie poliziesca drammatica tedesca prodotta addirittura dal 1995. Ne Il cliente Harriet Borghardt rimane coinvolta in una rapina in cui muore un gioielliere. Paul e Semir la liberano ma è subito chiaro che dietro la rapina si nasconde un omicidio già pianificato. La trama de Il farmaco: un medicinale contro l'Alzheimer non ancora approvato ottiene ottimi risultati, ma c'è un effetto collaterale terribile: aumenta la possibilità di infarto. I produttori fanno di tutto per coprire gli effetti pericolosi.