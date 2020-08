Ascolti tv lunedì 10 agosto 2020, Il giovane Montalbano vince la gara con l'ultima replica

11 agosto 2020 a

Nuovo successo di spettatori per Rai1 grazie a Il giovane Montalbano. La serata di lunedì 10 agosto 2020 è stata vinta dall'ultima replica della fiction ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, con Michele Riondino. Gli spettatori totalizzati sono stati 3.644.000 pari al 12.9% di share. Il secondo programma più visto è il calcio in tv: la partita tra Inter e Bayer Leverkusen, che ha proiettato i nerazzurri in semifinale: è stata vista da 2.178.000 spettatori netti per l'11.9% di share.

Su Canale 5 il film Il paradiso all'improvviso, con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda e Anna Maria Barbera ha raccolto 1.704.000 spettatori netti per il 9.6% di share. Battiti Live su Italia1 ha raccolto 1.186.000 spettatori netti per il 7.2% di share.



Hawaii Five-O, in onda su Rai2, ha ottenuto 907.000 spettatori netti per il 4.8% di share. A seguire NCIS New Orleans, quinta stagione, con 720.000 spettatori netti per il 4.1% di share. In Onda Focus su La7 693.000 spettatori netti. Ippocrate, in onda su Rai3, è stato visto da 559.000 spettatori netti per il 3.1% di share. Codice Mercury, su Rete4, è stato visto da 589.000 spettatori netti per il 3.6% di share.