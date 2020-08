Paola Ferrari, gaffe sulla Juventus: "Ripescata in Champions", poi il tweet di rettifica

La Fake news condivisa su Twitter

Paola Ferrari e lo scivolone social che ha scatenato la polemica su Twitter. La conduttrice ha infatti condiviso una fake news, una di quelle da "televideo". "Boom Juventus, Champions League! Speranza" scrive la giornalista di Rai Sport condividendo la finta notizia del ripescaggio della Juventus in Champions League, in seguito alla positività di due membri dello staff e otto giocatori dell'Atletico Madrid. Un post nel cuore della notte.

La giornalista ha anche taggato il profilo ufficiale della Juventus. La notizia totalmente falsa si chiude con una nota di colore inverosimile: "In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto, ‘non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie'”.

Un po' di satira, anzi non poca. Poi Paola Ferrari ha rettificato con un tweet citando il caso della Danimarca, che vinse l'Europeo del 1992 ripescata al posto della Jugoslavia, esclusa per i conflitti armati: «Eh come vi scaldate! Ho detto solo che mi sarebbe piaciuto! Come accadde alla Danimarca nell'Europeo del '92».