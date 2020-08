Bonus parlamentari furbetti, Sgarbi a In Onda: "Legge sbagliata fatta da cret**i e incapaci". Duro attacco a Di Maio e Fico

10 agosto 2020 a

Puntata di In Onda più intensa che mai su La7, stasera in tv, oggi 10 agosto. Importanti gli ospiti della trasmissione di approfondimento condotta da David Parenzo e Luca Telese. Sul caso dei parlamentari furbetti si confrontano Vittorio Sgarbi, Tiziana Ferrario, Claudio Cerasa, Furio Colombo, Roberto Maroni, Antonio Di Pietro e Alessandra Ghisleri. Il primo intervento è stato di Sgarbi che ha criticato duramente il provvedimento che ha permesso anche ai parlamentari di chiedere il bonus, parlando di una legge sbagliata e fatta da "cret**i e incapaci". Sgarbi ha attaccato frontalmente in particolare Luigi Di Maio, ministro degli esteri, e Roberto Fico, presidente della Camera.