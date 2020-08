Vip in vacanza in Italia, ecco dove trovarli | Video

L'estate 2020 delle stelle nel nostro Paese

10 agosto 2020 a

a

a

L'Italia meta delle stelle internazionali del cinema e della canzone. Tanti vip si muovono per il Belpaese in questo agosto 2020 e Sky in questo video ne ha immortalati alcuni che hanno scelto l'Italia per trascorrere un periodo di relax al mare e non solo.

Ci sono anche vip di casa nostra che hanno riempito le pagine dei settimanali e fatto diventare rovente Instagram con foto postate sugli account. Ce ne è davvero per tutti i gusti e alcuni di loro, in questo agosto, possono essere ancora scovati perché presenti nel nostro Paese per un periodo di vacanza. Ecco dove trovarli.