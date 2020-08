Dive over 50, la prova costume è sexy (e superata) | Video

Le inossidabili in spiaggia

Intramontabili. Per fama e bellezza. E la prova costume di questa estate 2020 arriva perfino ad esaltarle. Con l'ovazione dei fan. Sono le dive over 50 che in bikini, al mare, appaiono in ottima forma. Classe e sensualità in questo servizio di Sky che propone la bellezza di Sabrina Salerno che soprattutto sui social ha incantato i follower e, per restare alle italiane, e di Pamela Prati.

Ecco però, anche stelle internazionali di prima grandezza che a più di 50 anni hanno il fisico statuario di una ragazzina. Cinquanta (e più) e non sentirli. Per la gioia dei fan.