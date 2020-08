Seconda serata tv su Canale5 con il film "Vip" di Carlo Vanzina

10 agosto 2020 a

Seconda serata, oggi 10 agosto, su Canale5 con il film "Vip" (ore 23,30). Commedia italiana del 2008, regia di Carlo Vanzina, ricco cast con Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova, Maria Grazia Cucinotta e Matteo Branciamore.

La trama: guai equivoci e gag a non finire durante una inaugurazione di un ristorante. "L'Impero del Sushi", l'evento mondano dell'anno organizzato da Ilaria Della Rocchetta, la più famosa PR di Roma, partecipano celebrità internazionali, come la giovane attrice statunitense Julia Logan, ma anche una serie di invitati "per caso". Molti degli incontri di quella sera si dovranno scontrare nei giorni a seguire con l'amara scoperta della verità.