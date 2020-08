Elisabetta Gregoraci, vacanze bollenti in Sardegna: provocante e super sexy su Instagram

10 agosto 2020 a

a

a

Settimana di Ferragosto bollente in tutta Italia, ma anche su Instagram. Soprattutto sul profilo di Elisabetta Gregoraci che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna. La conduttrice di "Battiti Live" - la trasmissione musicale estiva in onda su Italia1 - ha pubblicato sulle proprie storie una foto che ha mandato in tilt il popolare social: mini vestito bianco traforato e scollatissimo, seno in primo piano e didascalia "fa caldo".

Provocante e super sexy, l'ex moglie di Briatore è una delle protagoniste indiscusse di questa estate italiana: è il suo è uno dei profili più ricercati dai followers (ne ha oltre un milione).