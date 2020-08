Stasera in tv 10 agosto 2020, programmi e film: cosa vedere, dal Giovane Montalbano a Battiti live

Guida ai programmi in prima serata

10 agosto 2020 a

a

a

Programmi e film di stasera, lunedì 10 agosto 2020, in televisione. Ecco una breve guida su cosa vedere per chi decide di rimanere a casa. Su Italia Uno c'è la terza puntata di "Battiti Live" il programma musicale dal vivo condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, su Rai Uno l'ultima puntata della serie tv "Il giovane Montalbano" e poi una ricca offerta di film in molti degli altri canali.

Stasera in tv, 10 agosto, su Nove il film "I sogni segreti di Walter Mitty"

Ecco quindi "Ippocrate" su Rai Tre, "Silverado" su Rai Movie, "Il paradiso all'improvviso" su Canale 5 e "Codice Mercury" su Rete 4.

Ecco comunque un breve riepilogo con le indicazioni dell'offerta dei palinsesti.

Rai Uno 21:25 – Il giovane Montalbano (Serie Tv)

Livia è in Sicilia per aiutare Montalbano con il trasloco. I due però, mentre passeggiano sulla litoranea vicino Vigata, notano un'auto che sembra appena essere precipitata dalla scarpata. La donna alla guida è morta ma l'autopsia dichiarerà che era deceduta ben prima dell'incidente. Montalbano dovrà risolvere un ultimo caso prima di lasciare la sua città alla volta di Genova.

Stasera in tv, 10 agosto, su Italia1 tanta musica con "Battiti Live": Gaia, Elodie, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini

Rai Due 21:20 – Hawaii Five – 0 (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Ippocrate (Film drammatico)

Rai Movie 21:10 – Silverado (Film western)

Rete 4 21:29 – Codice Mercury (Film d'azione)

Canale 5 21:21 – Il paradiso all'improvviso (Film commedia).

Italia Uno 21:30 – Battiti live (Programma di intrattenimento)

La5 21:10 – Il pescatore di sogni (Film drammatico)

La7 21:15 – In Onda (Programma di approfondimento)

Serata dedicata all'approfondimento con "In Onda", il programma di genere talk-show che discute di attualità e politica. Condotto da David Parenzo e Luca Telese, con nuovi servizi esclusivi e l'intervento di tantissimi ospiti, verranno approfondite gli ultimi sviluppi della situazione italiana.

TV8 21:30 – Europa League: Inter – Bayer Leverkusen (Calcio)

Sky Cinema Uno 21:15 – City of Crime (Film drammatic0)

Andrea Davis è un detective della polizia di New York sulle tracce di due rapinatori colpevoli degli omicidi di 8 agenti della polizia. Insieme al partner Frankie Burns, per bloccare la fuga dei killer si decide per la chiusura di tutti i ponti della città. Ma Davis avrà un'unica notte per riuscire nella sua impresa.