10 agosto 2020 a

Stasera in tv, 10 agosto, su Cielo va in onda il film "La ragazza che giocava con il fuoco" (ore 21,20). Pellicola scandinava del 2009, regia di Daniel Alfredson, nel cast ci sono Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Lena Endre, Georgi Staykov, Sofia Ledarp, Per Oscarsson, Micke Spreitz, Hans Alfredson, Tanja Lorentzon, Paolo Roberto.

La trama: una scandalosa inchiesta sul mercato del sesso in Svezia sta per essere pubblicata dalla rivista "Millenium". A pochi giorni dall’uscita del pezzo, i due giornalisti che lo hanno realizzato vengono trovati morti. Gli indizi sul luogo del delitto portano a Lisbeth, che viene ricercata dalla polizia. Mikael Blomqvist non ha dubbi sulla sua innocenza e si mette sulle sue tracce...