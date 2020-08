Stasera in tv, 10 agosto, su Nove il film "I sogni segreti di Walter Mitty"

10 agosto 2020 a

Stasera in tv, 10 agosto, su Nove va in onda il film "I sogni segreti di Walter Mitty" (ore 21,35). Commedia americana del 2013, la regia è di Ben Stiller (anche attore protagonista). Nel cast ci sono Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley MacLaine, Patton Oswalt, O'lafur Darri Olafsson.

La trama: Walter Mitty (Ben Stiller), timido photo-editor per riviste, e' incapace di vivere nel mondo reale e conduce un'esistenza di fantasia, rifugiandosi in un universo in cui e' totalmente all'opposto di cio' che egli e' realmente e vive avventure fantastiche. Quando pero' un importante negativo scompare, Walter e' costretto ad imbarcarsi in una vera avventura alla sua ricerca.