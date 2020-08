10 agosto 2020 a

Stasera in tv, 10 agosto, su Iris va in onda il film cult "I Goonies" (ore 21). Pellicola americana del 2005, genere avventura, la regia è di Richard Donner. Nel cast ci sono Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey.

Stasera in tv, 10 agosto, su Rete4 va in onda il film "Codice Mercury"

La trama: un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un'ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro...