Stasera in tv, 10 agosto, su Rete4 va in onda il film "Codice Mercury" (ore 21,25). Pellicola americana d'azione del 1998, regia di Harold Becker, nel cast ci sono Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens.

La trama: un bambino autistico decodifica su un giornale di enigmistica un codice segretissimo del Ministero della Difesa. Non l'avesse mai fatto: i suoi genitori vengono uccisi e lui si salva nascondendosi nella casetta dei giocattoli. Rimasto solo gli appioppano Art Jeffries, un agente Fbi come al solito in guerra coi superiori, poi...