Stasera in tv, 10 agosto, su Canale5 il film "Il Paradiso all'improvviso" di Leonardo Pieraccioni

Stasera in tv, 10 agosto, su Canale5 va in onda il film "Il Paradiso all'Improvviso" (ore 21,20). Commedia italiana del 2003, la regia è di Leonardo Pieraccioni che è anche il protagonista principale. Nel cast anche Angie Cepada.

La trama: Lorenzo, single convinto, si innamora di Amaranta, una ragazza conosciuta apparentemente per caso. Apparentemente, perché in realtà Amaranta si chiama Anna ed è una attrice contattata dai suoi amici per farlo innamorare.