Francesco Facchinetti, ladri in casa: furto in diretta tv: "Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori" | Video

Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa

10 agosto 2020 a

Ladri in casa di Francesco Facchinetti. Furto trasmesso in diretta tv. Facchinetti qualche tempo fa è stato derubato da alcuni ladri che si sono introdotti nella sua villa di Mariano Comense mentre lui era in casa con la moglie Wilma Faissol e i loro bambini. Il furto è stato mandato in onda su Realtime dove solitamente viene trasmessa la docuserie The Facchinettis, nella quale si racconta la vita quotidiana della famiglia dell'ex Dj Francesco.

Nel video si vedono i ladri introdursi in casa di Facchinetti. «Quando sono entrati i ladri io e mia moglie abbiamo deciso di rifugiarci nella nostra panic room - racconta Facchinetti - Quando ero lì e avevo in mano un'arma, ho cercato di darne una anche a mia moglie. Non mi vergogno di voler difendere le persone che amo a ogni costo. Per chi non ha mai sparato, prendere un'arma in mano non è una cosa semplice». A un certo punto parte l'allarme e si sente il bandito pronunciare qualcosa in lingua francese: "Allez, allez! E' partito". Poi i due ladri prendono quello che possono rubare utilizzando la federa di un cuscino e scappano. Il video ha riacceso subito il dibattito sulla legittima difesa.