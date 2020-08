Temptation Island, Valeria e Ciavy: non è finita. Le foto con gli indizi del riavvicinamento

Gli scatti postati sembrano nella stessa piscina dallo stesso fotografo

Valeria e Ciavy, una delle coppie che non è uscita insieme da Temptation Island 2020, stanno invece insieme. Lo dicono alcuni indizi che fanno fantasticare i fan.

Valeria ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appare sexy in costume sul bordo di una piscina. A commento ha scritto "Shooting Day". Il tag allo stesso fotografo è presente sia nell'immagine della ragazza che in quella condivisa da Ciavy, mentre viene ritratto in posa a torso nudo e pantaloni lunghi vicino a quella che sembra proprio la medesima piscina.

Un mese dopo il burrascoso falò del reality di Canale5, qualcosa (o tutto) sembra essere cambiato fra i due.