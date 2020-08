Uomini e Donne 2020, Alessandro Basciano tronista. Fan scatenate dopo l'indiscrezione

Si siederà sul trono rosso del programma di Canale 5

10 agosto 2020 a

a

a

Uomini e Donne ripartirà il 14 settembre 2020 su Canale 5 e dopo la presentazione dei tre possibili candidati per il popolare trono rosso della trasmissione Mediaset le cui preferenze dovranno essere espresse sul sito di Witty tv, ecco il nome di Alessandro Basciano come tronista "certo", anche se non ufficializzato.

Alessandro è già stato corteggiatore di Giulia Quattrociocche. La tronista romana gli ha preferito Daniele Schiavon e Alessandro è andato a Temptation Island dove si è fatto notare. Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy, ha stretto con Alessandro, un feeling che non è finito con una storia. L'indiscrezione del tronista Basciano che attende conferma è stata lanciata da Il Vicolo delle News.