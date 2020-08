Chiara Ferragni, via il reggiseno e la camicetta si apre: un inno all'estate

Nuovo scatto sexy che infiamma Instagram

Nuovo scatto sexy di Chiara Ferragni dalla Sardegna. L'influencer ha postato sul proprio account Instagram una fotografia nella quale appare senza reggiseno e con una camicetta bianca trasparente aperta. Una immagine sensualissima di Chiara che nella didascalia che accompagna la fotografia scrive "Summer time and the living is easy", un inno all'estate alla semplicità delle situazioni che offre a partire dal look.

Quello di Chiara Ferragni, di look in camicetta trasparente aperta e pantaloncini corti sempre di color biancoro, piace e strega i follower che la ripagano con like e commenti. A cominciare dall'assenza del top che strega i fan.