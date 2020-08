Linea Verde Estate, oltre due milioni e mezzo di spettatori ad ammirare l'Umbria

10 agosto 2020 a

Grande successo per la puntata di Linea Verde Estate in Umbria. La trasmissione di Rai1 condotta da Angela Rafanelli e Marco Bianchi ha raccolto 2.630.000 spettatori (share 21.6%) stracciando la concorrenza del daytime di mezzogiorno.

Grande ribalta per Rasiglia (la "Venezia dell'Umbria), Nocera Umbra ("Città delle Acque"), Bagnara (dove nasce il fiume Topino) per quello che è stato un percorso seguendo l'acqua. Ma anche Gubbio, Fossato di Vico e Assisi (visita a un lavandeto). Roveja e tartufo sono state altre due eccellenze protagoniste. Intanto la Rai - tramite il portale Raiplay - ha rilasciato l'intera puntata girata in Umbria e mandata in onda domenica 9 agosto (CLICCA QUI).