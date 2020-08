Stasera in tv, 10 agosto, su Rai1 "Il giovane Montalbano": si conclude la seconda stagione

10 agosto 2020 a

Stasera in tv, 10 agosto, su Rai1 si conclude la seconda stagione de "Il giovane Montalbano" (ore 21,25). L'episodio di fine serie si intitola "Un'albicocca". La trama: Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare... Ma quel pomeriggio di maggio del 1992 e quel che è successo sull’autostrada A29 per Capaci, Montalbano lo scopre quando trova Vigata ridotta a città fantasma, e il commissariato ammutolito davanti alla TV, con le lacrime agli occhi. Salvo sa quello che deve fare. Anche Livia lo sa. E sa anche che continuerà ad amare quest’uomo complicato e coerente...