Diletta Leotta, vacanze super sexy e "al femminile" in Sardegna. Reunion con le amiche, c'è anche Rossella Fiamingo

09 agosto 2020

Balli in barca, tuffi, sup, nuotate. Proseguono le vacanze da single di Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn sta trascorrendo giorni spensierati in Sardegna insieme alle sue amiche storiche tra cui Lorenza Di Prima, la schermitrice Rossella Fiamingo (argento olimpico a Rio 2016 nella spada) e Alessia Cardani.

Diletta sembra aver ormai messo alle spalle la relazione con Daniele Scardina anche se il popolare King Toretto sarebbe volato proprio in Sardegna per incontrarla secondo giornalettismo.com. La bella siciliana comunque si sta divertendo e le sue foto sono sempre più sexy: bikini succinti, forme in bella mostra: il suo profilo Instagram è tra i più visitati.