Stasera in tv 9 agosto, su Iris in seconda serata il film Napa Valley: la grande annata. Cast e trama

Ancora una volta il canale Iris ripropone il film Napa Valley: la grande annata. Inizio alle ore 23.45 stasera in tv, 9 agosto. E' una commedia drammatica realizzata nel 2008 negli Stati Uniti che vede alla regia Randall Miller. Del cast fanno invece parte Chris Pine, Alan Rickman, Bill Pullman, Rachael Taylor, Eliza Dushku, Freddy Rodríguez. E' la fine degli anni Settanta e una azienda vinicola della California decide di sfidare le concorrenti francesi in un concorso basato sulla degustazione di vini alla cieca. La storica manifestazione cambierà per sempre non solo le vite dei protagonisti ma anche il futuro del mondo del vino.