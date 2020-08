Stasera in tv, 9 agosto su Rai Movie in seconda serata il film Leoni. Cast e trama

09 agosto 2020 a

E' Leoni il film in programma in seconda serata stasera in tv 9 agosto su Rai Movie, inizio 22.50. Si tratta di una commedia italiana, realizzata nel 2015 per la regia di Pietro Parolin. Nel cast Neri Marcorè, Piera Degli Esposti, Helene Olivi Borghese, Vittorio Boscolo, Aurora Ruffino. La trama. Gualtiero Cecchin ha sperperato la fortuna di famiglia. E' il figlio di un imprenditore trevigiano che si è fatto da solo e di una grandama influente che conosce i segreti del potere, ma lui non ha ereditato nessuna delle caratteristiche dei genitori e si ritrova a fare quello che non avrebbe mai pensato: cercare un lavoro.