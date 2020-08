Stasera in tv 9 agosto, in seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 dedicato a Enzo Biagi nei 100 anni dalla nascita

09 agosto 2020 a

a

a

Nel giorno dei 100 anni dalla nascita, Rai 1 dedica lo Speciale Tg1 a Enzo Biagi, stasera in tv 9 agosto. Il giornalista, infatti, era nato a Lizzano in Belvedere il 9 agosto 1920. A partire dalle ore 23.40, la Rai ricorda la sua straordinaria carriera giornalistica nel mondo della carta e in quello della televisione. Gli esordi, la guerra partigiana, i primi reportage, i racconti dal Polesine sommerso, le promozioni nel settimanale Epoca. Ma lo Speciale si occupa anche del profilo umano di Enzo Biagi, l'indispensabile rapporto con la moglie Lucia, quello con le figlie e la timidezza che era una delle sue caratteristiche caratteriali. A raccontarlo sono la figlia Bice, Franco Iseppi, Loris Mazzetti, Ferruccio De Bortoli, Giuseppe Giulietti e Vincenzo Mollica.