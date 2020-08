Stasera in tv, 9 agosto, su Tv8 altri due episodi della seconda stagione di Gomorra

09 agosto 2020 a

Stasera in tv, 9 agosto, su Tv8 vanno in onda altri due episodi della serie "Gomorra" (ore 21,30). Si tratta delle puntate numero tre e quattro della seconda stagione.

Stasera in tv, 9 agosto, su Cielo va in onda il film "The mothman prophecies" con Richard Gere

La trama: un parroco di Scampia chiede al Salvatore Conte di chiudere la piazza di spaccio sita proprio davanti alla sua parrocchia. Il boss, fervente credente, acconsente e avalla anche l'organizzazione di una processione in loco. Ciro, in disaccordo con le decisioni di Conte, decide quindi di sfruttare l'occasione per mettere tutti contro quest'ultimo e prendere, definitivamente, il comando.