Stasera in tv 9 agosto, in seconda serata su La7 il film Nanga Parbat La montagna del destino. Il dramma di Reinhold Messner

09 agosto 2020

Nanga Parbat la montagna del destino. Stasera in tv, 9 agosto, sul La7 film in seconda serata a partire dalle ore 23. Documentario del 2010, realizzato in Germania per la regia di Joseph Vilsmaier, ricostruisce la drammatica vicenda occorsa a Reinhold Messner che nel 1970 perse il fratello Gunther, travolto da una valanga, dopo la conquista del Nanga Parbat, la nona cima del mondo. Messner fu costretto ad abbandonare il corpo, venendo poi accusato ingiustamente di averlo sacrificato per raggiungere la vetta. Il cast del film: Florian Stetter, Andreas Tobias, Karl Markovics, Sebastian Bezzel, Volker Bruch, Matthias Habich, Michael Kranz, Markus Krojer, Horst Kummeth, Lorenzo Nedis.