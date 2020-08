Stasera in tv, 9 agosto, su Cielo va in onda il film "The mothman prophecies" con Richard Gere

09 agosto 2020 a

Stasera in tv, 9 agosto, su Cielo va in onda il film "The mothman prophecies" (ore 21,20). Thriller del 2002, pellicola statunitense, regia di Mark Pellington, nel cast Richard Gere, Laura Linney, Will Patton, Alan Bates, Lucinda Jenney.

Stasera in tv, 9 agosto, su Iris c'è il film "Il grande Gatsby" con Leonardo Di Caprio

La trama: a John Klein, cronista del "Washington Post", la moglie Mary confessa in punto di morte di aver visto uno strano essere. Due anni dopo, la stessa creatura appare ad alcuni abitanti di Port Pleasant in Virginia, che a causa dell'orrida esperienza perdono la vita. In breve tempo si susseguono le visioni e aumentano i cadaveri. Prima di morire, le vittime descrivono le caratteristiche dello spettro: ha uno sguardo agghiacciante ed enormi ali. Aiutato da un'agente di polizia, John inizia a indagare. Ispirato a fatti reali avvenuti nel 1967 e culminati con una catastrofe.