Stasera in tv, 9 agosto, su Iris c'è il film "Il grande Gatsby" con Leonardo Di Caprio

09 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 9 agosto, su Iris va in onda il film "Il grande Gatsby" (ore 21). Pellicola drammatica del 2013, regia di Baz Luhrmann, nel cast ci sono Leonardo Di Caprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Isla Fisher, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki, Adelaide Clemens, Jason Clarke, Gemma Ward, Callan McAuliffe e Amitabh Bachchan.

Stasera in tv, 9 agosto, su Rai Movie il film "Prima di lunedi" con Martina Stella e Sandra Milo



La trama: nella primavera del 1922, l'aspirante scrittore Nick Carraway (Tobey Maguire) lascia il Midwest per trasferirsi in una New York dominata dal mondo del jazz e da un allentamento delle rigide norme morali. Inseguendo il suo grande sogno americano, Nick entra in contatto con il mondo del plurimilionario Jay Gatsby (Leonardo Di Caprio), un tempo amante di sua cugina Daisy (Carey Mulligan), andata poi in moglie al nobile e donnaiolo Tom Buchanan (Joel Edgerton). Introdotto in una realta' fatta di illusioni e tradimenti, Nick si ritrova coinvolto in una storia d'amore impossibile, segnata da sogni incorruttibili e tragedie in agguato.