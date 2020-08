09 agosto 2020 a

Stasera in tv, 9 agosto, su Rai4 va in onda il film "Gone" (ore 21,20). Thriller americano del 2012, la regia è di Heitor Dhalia, nel cast ci sono Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Daniel Sunjata, Katherine Moennig, Joel David Moore, Michael Pare', Jordan Fry, Emily Wickersham.

La trama: Jill (Amanda Seyfried) ritorna a casa dopo un turno di lavoro notturno e scopre che la sorella Molly è stata rapita. Fuggita anche lei da un rapimento appena un anno prima, Jill è convinta che dietro la scomparsa di Molly vi sia la stessa persona: un serial killer tornato per portare a termine il piano lasciato a metà. Temendo che Molly possa essere uccisa prima del tramonto, Jill si imbarca in una caccia frenetica per scovare l'assassino, svelare la sua identità e porre fine a quello che sembra un incubo senza via d'uscita.