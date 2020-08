Stasera in tv, 9 agosto, su Italia1 il film "Game Night - Indovina chi muore stasera?"

09 agosto 2020 a

Stasera in tv, 9 agosto, su Italia1 va in onda il film "Game Night - Indovina chi muore stasera?" (ore 21,10). Thriller americano del 2018, la regia è di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. nel cast ci sono Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen, Sharon Horgan

Stasera in tv 9 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film Obbligo o verità. La trama



La trama: Max e Annie sono una coppia affiatata, non solo in amore. Sono un duo anche e soprattutto nel gioco, di qualsiasi tipo, purche' competitivo. Non a caso passano le loro serate a fare giochi di società, invitando con regolarità gli amici storici e lasciando volentieri il vicino di casa fuori dalla partita. Ma Max vive da sempre anche un altro tipo di competizione: quella con il fratello maggiore Brooks, una specie di vincente su tutta la linea, contro il quale il piu' giovane non l'ha mai spuntata. Quando Brooks torna in cittaà, dopo parecchio tempo, e organizza per il gruppo di amici una serata con delitto, mettendo in palio la sua splendida auto nuova, per Max si tratta di vincere o morire. Ma nè il gioco nè Brooks sono in realtà quel che sembrano, e la serata prende una piega inaspettata, a dir poco movimentata.