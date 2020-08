Stasera in tv 9 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film Obbligo o verità. La trama

09 agosto 2020 a

Obbligo o verità. E' il film in programma stasera in tv, 9 agosto, in seconda serata su Italia 1 dalle 23.30. Genere horror, regia di Jeff Wadlow, pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 2018. Nel cast figurano Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron. La trama. Un gruppo di studenti decide di organizzare un viaggio in Messico, nella città di Rosario. Una volta sul posto i ragazzi si lasciano convincere a visitare le rovine di una chiesa abbandonata. Il gruppo finisce per giocare a Obbligo o verità e iniziano inquietanti visioni e violente richieste di prove che vengono imposte da un demone antichissimo.